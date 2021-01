Campobasso tra i comuni che si candidano a diventare i borghi del futuro

Il progetto si chiama Smarter Italy, che sta per l’Italia più intelligente, e coinvolge una dozzina di comuni che si candidano a diventare i borghi del futuro. Campobasso è tra questi ed è in ottima compagnia. Tra i comuni più noti Alghero, Bardonecchia, Grottammare, Pantelleria.

Che Campobasso abbia un borgo incantevole lo hanno confermato le immagini girate durante la fase più dura del look down, che hanno raccontato la bellezza deserta e solitaria della città. E non poteva certo mancare la suggestione che Campobasso offre quando è innevata. Queste sono le immagini girate con un drone subito dopo la nevicata di due giorni fa dalle mani sapienti dei fotografi di civico 32.

La bellezza del borgo antico non sfigura di certo accanto a quelli di Ginosa, Otranto, Sestri Levante, altre città che sono state ammesse al progetto promosso dai ministeri dello sviluppo economico, dell’innovazione e dell’università.

L’idea è quella di realizzare servizi innovativi nei settori trasporti, ambiente, benessere dei cittadini e della cultura. Il finanziamento, attinto dal Recovery fund è di 90 milioni di euro ed è destinato ai dodici comuni al di sotto dei 60mila abitanti selezionati dal governo, tra i quali appunto Campobasso, per diventare Borghi del futuro. Le città diventeranno dei laboratori di sperimentazione per tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini.

Le aziende che verranno prescelte dovranno proporre soluzioni che non sono presenti sul mercato ed elaborarle sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali.

Insomma, una visione futuristica e futuribile della città, che con il suo cuore pulsante, lo spettacolare e incantevole borgo antico, metta in connessione la storia di Campobasso con il nuovo millennio, senza scalfire questa monumentale bellezza.