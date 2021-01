Calcio, Serie D, confermata la fiducia a Senigagliesi. Agnonese in campo sabato

Mole di recuperi impressionante in quarta serie, numero che si aggira sulle 100 gare complessive in Italia, 19 match di ritardo solo nel girone F. Anche per domenica prossima sono previsti almeno due rinvii, il Tolentino ed il Matese sono in quarantena, una condizione che terminerà poco prima della fine di gennaio. Da valutare in settimana la posizione del Montegiorgio, possibile il terzo rinvio consecutivo per i marchigiani di mister Mengo.

Unica molisana in campo domenica scorsa l’Olympia Agnonese. I granata sono tornati a giocare dopo circa due mesi dal recupero contro la Vastese all’Aragona. Sconfitta netta in terra laziale, 3 a 0 in favore del Rieti. Troppo netto il divario di condizione e di morale, i celeste amaranto dalla ripresa del torneo di serie D hanno vinto senza soluzione di continuità, sei successi consecutivi che valgono ad oggi la seconda piazza in classifica in compagnia del Campobasso. Attenuanti ovvie per l’Olympia Agnonese, non solo una differenza tecnica tra i due organici, il lungo stop, l’assenza forzata dal campo anche per gli allenamenti, la mancanza di minuti di campionato nelle gambe, tutte condizioni da tenere a mente. Un rodaggio per gli uomini di Senigagliesi che almeno hanno rotto il ghiaccio con il ritorno in campo, seppur senza muovere la classifica.

Esordio per l’attaccante Krajina e i giovani Quarta e Angelini, oggettivamente difficile da valutare la prestazione complessiva della squadra, una gara senza storie con Landi, estremo dei granata, abile ad evitare un passivo peggiore. Detto questo, l’Agnonese era consapevole della difficoltà del match, ecco perché bisogna subito voltare pagina e pensare al prossimo impegno. Nel corso della puntata di Molise a Calci, andata in onda ieri sera su Telemolise, abbiamo riportato il possibile esonero di mister Senigagliesi. Ebbene questa mattina la dirigenza granata si è riunita e ha confermato il tecnico, con fiducia massima, per proseguire, insieme, il percorso intrapreso ad inizio anno. Non si giocherà il recupero inizialmente previsto per domani contro la Recanatese, già rinviato a mercoledì 27 gennaio, il prossimo step è la sfida in programma al Civitelle contro il Cynthialbalonga altro avversario in grande forma. A tal proposito con grande probabilità la sfida sarà anticipata al sabato proprio per il recupero previsto la settimana prossima per l’Agnonese.