Statale 87: Tir trascina auto per 200 metri, 70enne in ospedale

Incidente questa mattina sulla statale 87 all’altezza del casello A14 di Termoli. Per cause ancora da accertare un tir si è scontrato con un’utilitaria della Ford trascinandola per oltre duecento metri. Alla guida dell’auto un uomo di 70 anni che è stato soccorso e portato in pronto soccorso al San Timoteo dai sanitari del 118. Sono intervenuti sul posto per i rilievi la polizia e la Guardia di Finanza. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti.