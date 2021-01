Ritorno a scuola, Toma: “Nessun problema al rientro, pullman non affollati”

“Non mi risultano manifestazioni né problemi per il rientro oggi in classe del 75% degli studenti delle superiori in Molise“. Lo ha detto il presidente Donato Toma commentando il ritorno a scuola. “Non ci sono state difficoltà per i trasporti, i pullman nonostante le neve, hanno operato regolarmente e non erano affollati”, ha aggiunto il governatore. “Mi è giunto solo un appello di un gruppo di professori che chiedono la sospensione delle lezioni in presenza – ha concluso Toma – ma io mi devo basare sui dati scientifici e non sulle emozioni. Certo è che poi i presidi, autonomamente, se vogliono possono decidere di fare la Didattica integrata, mista. Ma è una decisione che spetta a loro”.