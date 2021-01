Pizzone, Il Sindaco Letizia Di Iorio torna in carica: mancava il numero legale al consiglio comunale

Il sindaco di Pizzone Letizia Di Iorio, al suo secondo mandato, torna in carica. Lo ha annunciato lei stessa in un post su facebook con il quale chiarisce quanto avvenuto.

“Facendo seguito ai fatti “politici” che di recente hanno interessato il Comune di Pizzone – ha sostenuto- e per la conoscenza dei quali rimando al mio comunicato stampa del 27 dicembre u. s.,( che ad ogni buon conto allego a commento di tale post) ,

– nel rammentare, quindi, che, sebbene da me convocato 3 volte consecutive il Consiglio Comunale non raggiungeva il numero legale per la validità della seduta di approvazione della salvaguardia degli equilibri;

-nel richiamare il decreto di sospensione del Consiglio Comunale di Pizzone del 24 dicembre scorso del Sig. Prefetto della Provincia di Isernia,

Comunico che, a far data dal 14 gennaio 2021, con nuovo decreto, adottato in autotutela amministrativa, che annulla e sostituisce il precedente, il Sig. Prefetto ha reintegrato il Sindaco, e i componenti della Giunta e del Consiglio, nell’esercizio delle proprie funzioni, nominando il Commissario ad acta, Dott. Ssa Ferri, precipuamente per l’approvazione del provvedimento in questione.

Con l’occasione, a nome mio e della comunità che rappresento, ringrazio cordialmente la Dott. ssa Ferri ed il segretario comunale Dott. De Falco, dei quali, del resto, mi era già nota l’indiscutibile ed indiscussa professionalità, per l’opera svolta, finora, a vantaggio dei cittadini di Pizzone.

Inoltre non posso non ringraziare per la solidarietà e la vicinanza che mi sono state espresse da numerosi colleghi sindaci, da amministratori regionali, da personalità del mondo civile e religioso, dagli amici e dai tantissimi cittadini.

Pertanto, rientrata nelle mie funzioni, do’ assicurazione di continuare come ho sempre fatto, cioè con onestà e trasparenza, fedele al mandato datomi, insieme a chi vorrà esserci, libera da condizionamenti, personalismi ed interessi, fino all’ultimo minuto che avrò a disposizione“.