Neve e gelo sul Molise nel giorno della riapertura delle scuole

Una coincidenza che proprio nessuno voleva. Nel giorno del ritorno a scuola dopo una lunghissima pausa dovuta all’emergenza sanitaria sul Molise si è abbattuta una ondata di maltempo che nella giornata di ieri e poi nella nottata appena trascorsa, ha portato neve e gelo su gran parte della regione. Diversi i disagi per gli automobilisti, sopratutto lungo le strade in salita e nei comuni di montagna. Traffico scorrevole a Campobasso dove la neve caduta comunque non è molta (5 centimetri). Ovunque sono entrati in azione i mezzi spartineve. La situazione è migliorata stamattina quando le precipitazioni si sono interrotte ed è tornato anche qualche timido raggio di sole.