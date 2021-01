Emergenza Covid-19, il Comune di Montefalcone nel Sannio rimborsa il canone di locazione agli studenti universitari fuori sede. Da oggi 18 gennaio e fino al 25 gennaio, i nuclei familiari in difficoltà economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” degli studenti fuori sede. Più precisamente è previsto il pagamento del canone di locazione stipulato da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, in egual misura in base al numero delle istanze pervenute fino a esaurimento del finanziamento disponibile. La domanda dovrà essere presentata dal 18 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, utilizzando l’apposito modello e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente, a mezzo pec: comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it. Nel caso di impossibilità ad utilizzare la trasmissione via e-mail sarà possibile recarsi presso gli uffici comunali per il ritiro e la consegna della domanda oppure contattare il seguente numero telefonico 0874.877530 per concordare le modalità di ritiro e di consegna del modello di domanda.