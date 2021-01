Crisi di governo, Bregantini: “Deluso da Renzi, incoraggio i costruttori”

“Incoraggio il senso di responsabilità dei ‘costruttori’. Non è una questione di bassa manovalanza o di raccattare voti, ma di dire tutti insieme in questo momento ‘mettiamoci d’accordo’ su una linea condivisa. È urgente e imprescindibile. Va bene anche una formazione nuova che nessuno sa che cosa possa essere, che poi potrebbe coagularsi attorno ad alcune forze politiche da ricostruire. Ma in questo momento è indispensabile trovare un accordo e aderire, e capire che mai come ora il bene di tutti prevale sul bene personale o del proprio piccolo partito”. Lo afferma monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso, in una intervista alla Stampa. “Sono deluso soprattutto dalle scelte di Matteo Renzi, considerate dalla gente incomprensibili e irresponsabili. Non ce l’ho con la sua persona, di lui tra l’altro ho sempre avuto stima, ma la sua strategia mi lascia perplesso: non era il momento di provocare una rottura, ma di discutere ancora di più per trovare tutti insieme soluzioni e risposte ai drammi sanitari e sociali aggravati dal coronavirus”. Secondo Bregantini, è “possibile (ri-)creare un partito di ispirazione cattolico-democratica. Magari studiandolo con i promotori di ‘Insieme’, il neo-partito di cui è membro del comitato dei garanti Stefano Zamagni”. In questo “snodo cruciale della storia del nostro Paese”, insiste mons. Bregantini, “servirebbe coalizzare sensibilità, culture, competenze e attivismo favorevoli a una formazione di centro legata ai capisaldi cristiani, che sappia progettare il futuro basandosi innanzitutto sulla dottrina sociale della Chiesa”. Quanto a Giuseppe Conte, “nella prima fase potrebbe aiutare a federare le forze, poi se il movimento si costituirà potranno nascere nuovi leader, non contrapposti ma in continuità. L’importante è non essere immobili né spaccare le relazioni, ma stare insieme costruendo”.