Covid, in ospedale ricoverati a quota 70: non accadeva da mesi

Non accadeva dal 23 novembre ed è il dato che più preoccupa in queste ore. Al Cardarelli il numero dei ricoverati ha raggiunto quota 70, un numero al quale in un anno di pandemia si era arrivati una sola altra volta, due mesi fa. Nel dettaglio in ospedale ci sono ora 60 pazienti in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. Ne fine settimana appena trascorso ha scioccato tutti il decesso di un architetto 52enne di Campobasso, è una delle vittime più giovani del covid in Molise. Con lui al Cardarelli anche un’altra vittima, una 93enne di Sant’Elia a Pianisi. Nell’ultimo bollettino reso noto ieri sera i tamponi processati sono pochi, appena 299, con 33 nuovi positivi e 90 guariti, 4 nuovi ricoveri e nessun dimesso. Il dato dei guariti è l’unico che continua ad essere incoraggiante ormai da giorni tanto che se il trend dovesse continuare ad essere quello delle ultime settimane, presto il Molise potrebbe scendere sotto la quota simbolica di mille “attualmente positivi” (oggi sono 1088).