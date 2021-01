Covid, bilancio pesante: cinque vittime e 7 ricoveri. 17 i nuovi positivi sui 362 tamponi

E’ pesantissimo il bilancio dell’ultimo bollettino Asrem: Cinque vittime, 7 nuovi ricoveri in Malattie infettive

Tra le persone decedute c’è anche un uomo di 44 anni di Isernia, ricoverato in Malattie infettive. Le altre vittime: una donna di 66 anni di Termoli, ricoverata in Terapia intensiva, un 73enne , pure lui di Termoli, una 89enne di Campobasso, tutti ricoverati in Malattei infettive ed una 91enne di Sant’elena Sannita, deceuta nell’area grigia Medicina d’urgenza del Cardarelli. 17 i nuovi positivi sui 362 tamponi processati, per un tasso di positività del 4,7%. Tre casi a Campobasso, Frosolone, e Ripalimosani. Un nuovo positivo negli altri 8 comuni interessati dal Covid.

Gli attualmente positivi sono 1100, gli asintomatici a domicilio 1025. I pazienti ricoverati sono 71 , di cui 62 in Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti dall’inizio della pandemia salgono a 238, mentre le persone guarite sono 6266. Intanto vanno avanti le vaccinazioni, salite a 6415.