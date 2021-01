Campobasso, riaperte le scuole di ogni ordine e grado. Dal Mario Pagano un messaggio di fiducia

Share on Twitter

Share on Facebook

Parafrasando Ernest Hemigway, potremmo dire per chi suona la campanella e il riferimento, chiaramente, è alla scuola italiana. Dal 14 settembre scorso, giorno della riapertura, sino ad oggi, la campanella è suonata e si è zittita diverse volte per gli istituti scolastici. Oggi, dopo due mesi forzati di stop a causa della pandemia e di didattica a distanza, specie per le scuole superiori, gli istituti di ogni ordine e grado hanno riaperto i battenti.

Scuole tutte aperte anche nel capoluogo di regione. A Campobasso l’amministrazione Gravina ha predisposto un potenziamento delle corse che dal terminal degli autobus viaggiano verso i plessi scolastici del capoluogo.

Siamo stati al Convitto Nazionale Mario Pagano insieme al rettore, Rossella Gianfagna, che ha parlato di questa nuova partenza e dello stato d’animo che l’ha accompagnata.

A differenza dei precedenti blocchi dell’attività didattica in presenza, che avevano riguardato solo le superiori, l’ultima frenata ha invece investito anche medie ed elementari in precedenza rimaste aperte.

Nella speranza che non vengano commessi gli errori del passato, a partire dalla riapertura ostinata imposta a data fissa lo scorso 14 settembre dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al Mario Pagano dalla loguistica alle attrezzature, banchi a rotelle compresi.