Decreto del Presidente della Regione. Toma commissaria di fatto Giustini

Commissariato il commissario. E’ questa la sintesi del decreto emanato questa mattina dal presidente della regione Donato Toma, col quale il governatore, esercitando i suoi poteri in materia di Protezione Civile ha imposto al commissario ad acta di provvedere ad informare preventivamente, per il tramite della Direzione generale della Salute, il presidente della regione in ordine ai provvedimenti in corso di adozione riguardanti le attività sanitarie connesse all’emergenza covid. Giustini sarà quindi obbligato, da qui in avanti , a trasmettere preventivamente al Governatore lo schema dei suoi provvedimenti in materia di Covid.

Sempre nello stesso decreto è previsto che il presidente della regione, entro quarantottore, ove ne ravvisi la necessità potrà apportare correttivi al provvedimento su aspetti che impattano sui compiti di protezione civile e quindi formulare le proprie osservazioni al Commissario ad acta.

Nel provvedimento finale – sempre secondo il decreto emanato da Toma – il commissario ad acta è obbligato a dare atto dell’avvenuta trasmissione al governatore dei propri atti e delle eventuali osservazioni ricevute dal presidente della regione.