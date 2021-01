Covid, Toma firma una nuova ordinanza che vieta l’uccisione del maiale: troppo alto il rischio contagi

L’uccisione del maiale in Molise rappresenta un rito, oltre che una necessità per tante famiglie. Ma in tempi di pandemia è vietato. Lo ha deciso il presidente della Regione, Toma che ha firmato una ordinanza con la quale dispone il divieto assoluto di riunirsi in famiglia e ammazzare i suini. Per il presidente della Regione il rischio contagi è troppo elevato. Un provvedimento che sicuramente non mancherà di scatenare polemiche.