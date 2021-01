Coronavirus, ancora una vittima. Sale il numero dei ricoveri al Cardarelli. 72 i nuovi positivi

Share on Twitter

Ancora una vittima da Covid. Si tratta di 76enne di Pietrabbondante. Intanto dall’ultimo bollettino Asrem si registrano 5 nuovi ricoveri in Malattie infettive, un trasferimento da questo reparto a Terapia intensiva ed un dimesso da Infettivi. Sono 72 i nuovi positivi sui 609 tamponi processati, con un tasso di positività dell’11,80%. Castelmauro il comune più colpito, con 9 nuovi positivi, seguono Campobasso con 6, Baranello, Isernia, Trivento con 4. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus.Gli attualmente positivi sono 1147, gli asintomatici a domicilio 1076. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 68 di cui 59 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. I deceduti sono 231. I guariti nelle ultime ore sono 98 che portano complessivamente a 6175 il numero delle persone che hanno sconfitto il virus.