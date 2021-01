Campobasso, a lunedì si potrà rispondere alla manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e/o artigianali per fornitura di prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità

Da lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 9.00 (bando sempre aperto), si potrà rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Campobasso per reperire la disponibilità di esercizi commerciali e/o artigianali operanti sul territorio del comunale, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità

Il documento è scaricabile dal sito dell’Ambito Territoriale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it).

Gli esercizi commerciali e/o artigianali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di Campobasso, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata denominata “buoni spesa Sicare”; collegandosi al seguente link:

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

Il Comune, anche in relazione all’esigenza di incentivare l’economia locale in questo momento di particolare difficoltà, garantisce che l’emissione del mandato di pagamento avverrà entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di ricevimento del rendiconto web.

Gli esercizi che aderiranno all’iniziativa e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti in un apposito ELENCO (che sarà aggiornato periodicamente in relazione alle manifestazioni di interesse che dovessero pervenire nel prosieguo), dal quale gli utenti beneficiari della misura potranno attingere individuare gli esercizi cui rivolgersi.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Campobasso ai seguenti numeri fissi: 0874/405529, 0874/405524 oppure alla mail:

letizia.colella@comune.campobasso.it – angelo.cefaratti@comune.campobasso