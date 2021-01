Vaccini, oggi somministrate altre 540 dosi

26 second read

Oggi, venerdì 15 gennaio, sono state 540 le dosi di vaccino anti covid effettuate in regione. Sale così a 5.783 il numero complessivo dei vaccini somministrati in due settimane. Le dosi disponibili sono attualmente 8.825. Ad oggi è stato somministrato il 65,5 per cento.