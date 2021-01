Riccia – Al poliambulatorio tamponi antigenici e donazione di sangue. Iniziativa dell’Avis Molise

L’Avis Molise nei giorni scorsi ha promosso una raccolta sangue arricchita per la prima volta da uno screening contro il Covid-19. Nel poliambulatorio di Riccia il personale medico e gli infermieri dell’associazione hanno sottoposto a tampone antigenico per la rilevazione del SARS-CoV-2 i volontari che avevano prenotato la donazione. Importanti i numeri rilevati: 21 test rapidi e 21 donazioni. L’evento ha fatto da apripista a una sorta di campagna volta alla prevenzione della malattia, cioè una serie di appuntamenti che si svolgeranno sempre in concomitanza con le donazioni e che verranno previsti nel corso delle prossime settimane. Il rispetto delle normative anticontagio da coronavirus è in cima alle priorità dell’AVIS Molise. Nel poliambulatorio di Riccia sono stati garantiti il distanziamento e la massima sicurezza alle persone giunte per donare: una stanza era stata dedicata ai test rapidi e un’altra alla raccolta sangue. I riscontri sono stati ottimi e preziosi e a breve verrà organizzato un nuovo screening gratuito per i volontari.