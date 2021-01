Molise in zona gialla: ecco tutte le regole che scattano da questo fine settimana in regione

Alla fine il Molise l’ha scampata: scongiurato il rischio di finire nella zona arancione. La regione resta in giallo soprattutto grazie ai nuovi dati dell’indice Rt. L’ultimo monitoraggio settimanale vede proprio il Molise ottenere il dato migliore d’Italia: scendiamo da 1,27 della settimana scorsa allo 0,7 attuale. È bene ricordare che l’indice non si basa solo sul numero dei nuovi positivi, ma è la sintesi di diversi indicatori. Con le nuove regole dunque restiamo dove siamo stati in questi giorni. Vanno in arancione infatti solo le regioni che superano quota 1. In rosso quelle sopra 1,25.

Vediamo quali saranno le regole in vigore in Molise da questo fine settimana: vietato ogni spostamento nelle altre regioni salvo motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità; spostamenti liberi tra i comuni della regione; resta la regola delle visite consentite nelle case private solo una volta al giorno e per 2 sole persone oltre ai minori di 14 anni; resta il coprifuoco dalle 22 alle 5; con il giallo bar e ristoranti potranno restare aperti sette giorni su sette anche nel fine settimana fino alle 18, dopo questo orario scattano regole diverse in base al tipo di locale: per i ristoranti sempre consentiti l’asporto o la consegna a domicilio. per i bar consentita la consegna a domicilio ma scatta la norma anti movida: vietato l’asporto di cibi e bevande; restano chiusi cinema e teatri ma riaprono i musei; chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.