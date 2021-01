Larino – Riapre l’ufficio postale di via Cluenzio. Soddisfatto il sindaco Puchetti

Da lunedì prossimo a Larino l’ufficio postale di Via Cluenzio tornerà ad essere operativo . A darne notizia il sindaco Puchetti, in seguito alla nota inviata dai vertici dell’ente. “Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi della rete degli uffici postali, pur nell’attuale emergenza pandemica che, ormai da quasi un anno, mette a dura prova tutte le realtà economiche e sociali del nostro Paese – è scritto nella missiva – Sin dall’inizio della pandemia, l’Azienda ha offerto e continua ad offrire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale, garantendo con continuità l’erogazione dei propri servizi in ottica di totale trasparenza e collaborazione con le Istituzioni centrali e locali, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini”. Soddisfatto il sindaco: “Dunque, da lunedì, l’ufficio al centro storico tornerà ad essere operativo nel rispetto naturalmente delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio. Come amministrazione, consapevoli dell’emergenza in atto e di quanto fatto per addivenire a questo risultato, ringraziamo Poste Italiane per l’attenzione avuta nei confronti della nostra collettività anche nella persona della direttrice dell’ufficio centrale di Larino Maria Petrone”, ha concluso Puchetti.