Isernia, Piano Sociale: ecco i percorsi partecipati per l’Ats

Con l’approvazione del Piano Sociale Regionale da parte del Consiglio Regionale del Molise con Deliberazione n. 238 del 06.10.2020, pubblicata sul BURM n. 74 del 31.10.2020, prende il via il percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, composto dai Comuni di Isernia (Ente capofila), Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise.

Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale.

Nel rispetto di tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i Tavoli di Concertazione si svolgeranno in modalità videoconferenza mediante l’accesso alla piattaforma Google Meet. I Soggetti interessati a prendere parte ai Tavoli di Concertazione potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, utilizzando la scheda di partecipazione allegata, all’Ufficio di Piano dell’ATS di Isernia all’indirizzo mail ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it entro e non oltre il 20.01.2021. Sarà cura dell’Ufficio di Piano inviare a mezzo mail le istruzioni per prendere parte alle videoconferenze.

Tutti i Soggetti interessati alla programmazione potranno inoltre inviare le proposte progettuali, che saranno sottoposte al vaglio del Comitato dei Sindaci, all’indirizzo ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it entro e non oltre il 29.01.2021.