“Insieme ai Vescovi per le aree interne”, il vescovo di Trivento Claudio Palumbo invita gli amministratori della diocesi a partecipare al forum. Monsignor Claudio Palumbo rivolge l’invito, caloroso e paterno, a tutti gli amministratori del territorio della Diocesi a iscriversi, entro il 20 gennaio 2021, al forum amministratori aree interne, organizzato dall’arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca e al quale hanno aderito molte diocesi della Campania, del Lazio, del Molise e dell’Abruzzo. “È finalmente questa l’occasione buona per cominciare a camminare insieme veramente – fanno sapere dalla curia trignina – le aree interne rappresentano emblematicamente, oltre che per condizione infrastrutturale e socio-economica, l’Italia che insegue, quella meno competitiva e ascoltata, più fragile e in preda a un processo di spopolamento senza precedenti. Una realtà che coinvolge territori sempre più vasti del Paese. Alla storica emarginazione del Meridione si aggiunge infatti una lunga serie di problematiche appartenenti a realtà del centro-nord. Sulla spinta dei “Vescovi per le aree interne”, esperienza promossa e avviata da quelli della Metropolia Beneventana in Campania, ai quali si sono aggiunti i presuli di diocesi appartenenti alla dorsale appenninica, dal Molise all’Abruzzo, dal Lazio alle Marche, dall’Emilia alla Toscana, nasce il Forum permanente degli amministratori delle aree interne. Si punta a sperimentare lo spirito di unità per una nuova frontiera politica dei territori, orientata a una visione comune e condivisa rispetto alle chiusure egoistiche e spesso furbescamente utilizzate come scorciatoie solitarie a scapito di azioni e disegni plurali ma convergenti. Dopo il Forum introduttivo del 2019, il percorso prevede ora tre webinar tematici (gennaio, febbraio e marzo), la creazione di un organismo di coordinamento e il “Forum 2021”, tre giorni di confronto in presenza a Benevento con la partecipazione, tra gli altri, del premier Giuseppe Conte. Alle iniziative in calendario possono partecipare amministratori (soprattutto giovani), operatori socio-politici, ricercatori e studenti universitari. La struttura di coordinamento sarà formata da 20 delegati in rappresentanza dei Comuni; dell’Anci nazionale; di alcune Regioni e alcune Diocesi; degli atenei che fanno ricerca nei campi dell’economia, dell’architettura, dei beni culturali e dell’innovazione tecnologica; delle associazioni giovanili. Prima tappa il 20 gennaio “Il Sud ci riprova”, seconda tappa 15 febbraio “Restare, la sfida”, terza tappa il 10 marzo “Una visione condivisa”. I relatori saranno Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Francesco Monaco, Coordinatore del Comitato tecnico nazionale per le aree interne, Carlo Marino, Presidente dell’Associazione Comuni della Campania. L’iscrizione può avvenire direttamente sul sito www.faare.org/iscrizione.html