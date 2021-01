Campobasso – La Commissione elettorale aggiorna l’elenco degli scrutatori. Gli iscritti sono poco più di seimila

Si è riunita a Palazzo San Giorgio, la Commissione Comunale Elettorale per l’aggiornamento annuale dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La Commissione Comunale ha deliberato la cancellazione dall’albo di 92 iscritti, 91 di loro perché risultati cancellati dall’anagrafe e non più elettori (a causa di decesso, emigrazione, perdita di diritti), e 1 perché, pur essendo regolarmente iscritto all’albo, ha chiesto di essere cancellato dallo stesso. Successivamente, durante la stessa seduta, la Commissione ha proceduto a deliberare l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di 25 cittadini, tutti in possesso dei requisiti prescritti e che non si trovano in alcuna delle condizioni escludenti previste dalla normativa vigente. In conclusione, la Commissione ha preso atto che a seguito delle operazioni di aggiornamento effettuate nel corso della seduta, nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale risultano essere iscritti, ad oggi, 6075 persone. Essendo l’albo formato da un numero di nominativi sufficienti da poter indirizzare ai seggi, non si è proceduto alla sostituzione delle persone cancellate con altri iscritti nelle liste elettorali del Comune.