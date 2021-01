Tutti negativi i tamponi molecolari degli ospiti e operatori della residenza per anziani di Trivento. Dopo un caso di positività al covid-19 riscontrato tra gli operatori della struttura e immediatamente circoscritto, il presidente della residenza per anziani “Sant’Antonio di Padova”, Alberto Meo, ha fatto richiesta all’Asrem dei tamponi molecolari. Oggi, 14 gennaio, è arrivato il responso confermando le negatività dei test sierologici rapidi, effettuati periodicamente dall’inizio della pandemia. Sono oltre 20 gli ospiti della residenza per anziani di via Cappuccini, con altrettanti operatori, una struttura che ha saputo ben gestire l’emergenza in corso, “è certamente un motivo di orgoglio questo risultato – afferma il primo cittadino Pasquale Corallo – sappiamo bene il rischio che corrono quotidianamente queste strutture rivolte ad un’utenza particolarmente fragile, quindi faccio i miei complimenti al presidente Alberto Meo e a tutti i suoi collaboratori per essersi distinti con manifestato senso di responsabilità e circospezione”.