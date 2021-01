Riapertura scuola, l’Uds di Campobasso: tamponi rapidi a insegnanti, studenti e personale Ata

L’Unione degli studenti di Campobasso chiedono un rientro più sicuro a scuola. “Il 16 gennaio sapremo se il 18 ci sarà il rientro nelle scuole e non sappiamo cosa sia cambiato – hanno scritto in una nota – Per avere una sicurezza maggiore chiediamo che vengano effettuati i tamponi rapidi per i docenti e gli studenti e il personale ATA per un rientro ancora più sicuro”.