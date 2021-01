Morto il sindaco di Rotello Michele Miniello, proclamati due giorni di lutto cittadino

E’ morto questa mattina il sindaco di Rotello Michele Miniello. Era stato ricoverato in ospedale a Termoli in seguito ad un malore non riconducibile al covid, il tampone era infatti risultato negativo. In paese proclamati due giorni di lutto cittadino per oggi e domani.

Miniello, 72 anni, era stato eletto nella primavera del 2019 a capo della lista “Progetto Comune”. L’amministrazione sarà ora guidata dal vicesindaco Massimo Marmorini fino alle elezioni anticipate che si terranno in primavera.