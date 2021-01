In auto con arnesi da scasso e fuori regione: denunciati e multati due pugliesi

I carabinieri di Termoli hanno fermato nella giornata di ieri a Campomarino un’auto con a bordo due persone di 35 e 32 anni, già conosciute alle forze dell’ordine ed entrambe residenti a San Severo. I due sono apparsi subito agitati e non hanno saputo giustificare la loro presenza a Campomarino. I carabinieri li hanno quindi perquisiti e all’interno dell’abitacolo sono stati trovati due coltelli a serramanico, un taglierino, due paia di guanti in gomma oltre a numerosi arnesi da scasso e strumenti da effrazione. Sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi o oggetti atti a offendere. Per entrambi è partita la procedura per il foglio di via e una multa di 1.066 euro per la violazione del Dpcm del 3 dicembre 2020, avendo oltrepassato i confini regionali senza un motivo giustificato.