Il Covid non concede tregua: ancora quattro vittime. Aumentano i ricoveri, 39 positivi su 600 tamponi

Il Covid continua a mietere vittime anche in Molise. Sono quattro i pazienti deceduti nelle ultime ore al Cardarelli. Si tratta di un 60enne di Campobasso ricoverato in Terapia intensiva e di tre donne, di cui due di Campobasso di 89 e 98 anni e di una 96enne di San Polo Matese, tutte ricoverate in Malattie infettive. Aumentano i ricoveri, 5 in Infettivi, mentre sono 3 i dimessi dallo stesso reparto. Sono 39 i nuovi positivi sui 600 tamponi processati, per un tasso di positività del 6,5%. Il centro con il maggior numero di nuovi casi è Frosolone, con 8 positivi. Seguono Castelmauro con 4, Casacalenda e Isernia con 3. Poi gli altri comuni con 2 e 1 caso.

E poi ci sono 56 guariti, tra i quali 13 ad Isernia, 8 a Termoli e 6 a Venafro. Gli attualmente positivi sono 1130, gli asintomatici a domicilio 1067. I ricoverati sono 63 di cui 56 in Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva. Le vittime sono in totale 226 mentre i guariti sono 6026.