Governo, Bregantini su Renzi: “Riveda la sua posizione e ritrovi il dialogo”

Anche all’interno della Chiesa c’è “preoccupazione” per la crisi di governo in un momento tanto difficile per il Paese nell’emergenza coronavirus. A dare voce alla preoccupazione per lo stato delle cose, invitando le forze in campo e in particolare il leader di Italia viva Renzi a lavorare per il bene comune, è l’arcivescovo di Campobasso Giancarlo Maria Bregantini. Il vescovo, interpellato dall’Adnkronos, lancia un appello a Renzi: “Riveda la sua posizione di rottura e ritrovi il dialogo, pure all’interno di una formazione nuova che nessuno sa cosa possa essere. Siamo preoccupatissimi. La gente non capisce. Si può e si deve trovare un accordo interno, questa deve essere la parola d’ordine su cui muoversi”. Il presule, che non ha mai avuto timore di alzare la voce contro tutte le mafie quando era vescovo nella Locride, dice: “Siamo delusi e arrabbiati da Renzi, per questa mancanza di ricerca del bene comune. Che non ci sia stato un ripensamento per trovare unità di intenti”. Da qui la preoccupazione del vescovo per la “mancanza di sintonia in un momento tanto drammatico: 500- 600 morti al giorno non possono essere neutrali”. Bregantini ripensa anche alle parole del Papa: “L’io’ prevale sul ‘nostro’, come ha denunciato il Papa . Si è persa, anche a livello evangelico, la capacità di lavorare secondo il cuore di Dio”. Quindi il monito a chi sta all’opposizione: “Le opposizioni fanno un lavoro prezioso ma non ci deve essere rottura, bensì intreccio e dialogo. Lo reclama il Paese”.