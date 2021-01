Share on Twitter

Casa di cura “Villa San Clemente” di Torella del Sannio, somministrato il vaccino anti covid-19. Presso la casa di cura è stato somministrato il vaccino, sia agli ospiti che al personale. Il primo cittadino, Antonio Lombardi, ringrazia il Direttore Generale della Asrem di Campobasso, Oreste Florenzano, e il Presidente della Regione Molise, Donato Torna, “per la celerità e l’attenzione dimostrate nella somministrazione del vaccino “Covid -19” al personale e agli ospiti della Casa di Cura “Villa San Clemente” sita nel nostro Comune. Sottolineando come il vaccino – ad oggi – sia l’unico strumento esistente per prevenire il contagio – chiude il sindaco Lombardi – e auspicando che esso possa al più presto essere somministrato anche alle altre fasce della popolazione per favorirne il ritorno alla normale e precedente socialità”.