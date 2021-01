Tragico incidente in campagna a Guglionesi, muore uomo di 57 anni

Tragico incidente questa mattina alle 9 circa in agro di Guglionesi. Un uomo, classe 1963, è rimasto schiacciato dalla sua auto.

La vittima è Giuseppe Romano: era appena uscito dalla masseria, aveva fermato l’auto fuori dal cancello, sarebbe sceso dalla vettura per chiudere la sbarra ma in attimo l’auto si è mossa all’indietro. Lo sfortunato carpentiere, 58 anni da compiere, avrebbe provato a fermarla ma è rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti i carabinieri di Guglionesi, i vigili del fuoco di Termoli e il 118 insieme all’ambulanza della Misericordia. Per l’uomo non c’è stato scampo. Shock in paese dove Romano era stimato e apprezzato. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali che si terranno domani, 14 gennaio, nella chiesa madre di Guglionesi.