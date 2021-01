Settore Giovanile e Scolastico, via al progetto Valori in rete senza frontiere Le iscrizioni per il progetto promosso dalla FIGC Molise scadono il 15 gennaio

A causa delle disposizioni relative allo stato di emergenza sanitaria, l’edizione 2020/21 del progetto scolastico Valori In Rete si trasforma in «VALORI IN RETE SENZA FRONTIERE». Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise capitanato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, nonostante le enormi difficoltà che l’ emergenza pandemica sta creando, continua a lavorare e a portare avanti i suoi progetti. La delegata all’attività scolastica prof.ssa Teresita Felaco sta coinvolgendo gli istituti scolastici del territorio regionale promuovendo questo nuovo progetto: si tratta di una competizione didattico-motoria individuale e a squadre per promuovere la partecipazione attiva di insegnanti e studenti a distanza, attraverso un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata di allenamento individuale in sicurezza, appositamente realizzata dai tecnici federali della Figc. Tutte le scuole interessate all’iniziativa potranno iscriversi entro il 15 gennaio visitando il portale valorinrete.it.

Fonte: Ufficio Stampa