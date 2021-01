Scontro tra due auto, Mercedes “vola” nella cunetta: 55enne miracolato

Share on Twitter

Incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada che collega il nucleo industriale di Termoli alla Statale 16.

Dopo l’impatto con una Fiat 600, e dopo aver scardinato il guard-rail, una Mercedes, guidata da un uomo di 55 anni di

Portocannone, è finita nella cunetta.

A bordo della Fiat c’erano madre e figlio, per loro solo un grande spavento. Il 55enne è stato trasportato in ambulanza

al San Timoteo ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale: la dinamica

dell’incidente è al vaglio degli agenti di Termoli.