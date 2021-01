Covid: in Molise pianificate le prossime consegne vaccini

Negli ultimi due giorni sono state consegnate al Molise altre 3.900 dosi di vaccino Pfizer che vanno ad aggiungersi alle 4.925 arrivate il 27 dicembre scorso. In una nota ufficiale inviata al presidente della Regione Molise, Donato Toma, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha pianificato anche le prossime consegne: dal 18 al 20 gennaio 2.925 dosi di vaccino Pfizer, dal 25 al 27 gennaio 300 del vaccino Moderna. Lo rende noto la Regione. Intanto, domani, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, anche in relazione all’eventuale approvazione di ulteriori vaccini candidati, fa sapere il governatore, Donato Toma, “saranno presentate proposte di innovazione riguardanti modalita’ e criteri per la distribuzione, anzitutto delle dosi di vaccino Pfizer, disponibili a far data dal prossimo 25 gennaio”.