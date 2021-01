Covid, continua a salire la curva dei contagi: aumentano i positivi e i ricoveri. Ancora tre vittime. Al Cardarelli una ventina di positivi in Medicina

E’ drammatico il bilancio dell’ultimo bollettino Asrem sul Covid in Molise: tre vittime, 107 positivi e 6 nuovi ricoveri in Malattie infettive. I pazienti deceduti sono: una 98enne di Frosolone, ospite di una casa di riposo di sant’Elena Sannita, un uomo di 72 anni di Sant’Elia a Pianisi, ricoverato in Malattie infettive e un 65enne di Castel San Vincenzo che era invece ricoverato in Terapia intensiva. Sei i nuovi ricoveri, tutti in infettivi, mentre dallo steso reparto sono stati dimessi 4 pazienti. I tamponi processati sono 843, con il tasso di positività che schizza al 12,63%. Il numero più altro di nuovi positivi si registra a Sant’Elia a Pianisi, con 12 casi, seguono Campobasso con 11, Isernia e Ripalimosani con 8. 7 casi a Cercemaggiore e Frosolone, 5 a Pesche, Pietracatella e Trivento. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid.

I guariti sono 81 di cui 15 a Campobasso, 9 a Termoli.

Gli attualmente positivi sono 1151, gli asintomatici a domicilio 1082. I ricoveri al Cardarelli sono 65 di cui 57 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. Le vittime sono in totale 222 mentre le persone che hanno sconfitto il virus sono 5970.

Intanto al Cardarelli, dopo il cluster del reparto di Chirurgia, si registrano una ventina di positivi anche nel reparto di Medicina, soprattutto tra i pazienti.