Termoli: appaltati i lavori di adeguamento sismico della scuola di Difesa Grande

Un milione e trecentomila euro per l’adeguamento sismico dell’Istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli. I fondi sono stati stanziati dal Miur e l’impresa CostCam con sede a Baranello si è aggiudicata i lavori che potrebbero iniziare in primavera. Nei prossimi giorni il settore Lavori Pubblici del Comune avrà una riunione con la ditta e con la dirigente scolastica Luana Occhionero per pianificare gli interventi che potrebbero iniziare per adesso solo in alcune ali dell’edificio, cercando di non creare problemi con lo svolgimento delle lezioni. I lavori dovrebbero durare un anno e prevedono un rafforzamento delle fondazioni, dei pilastri e dei giunti di collegamento. Saranno eseguiti interventi per migliorare anche la palestra. Da circa una settimana invece all’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco a Termoli, è stata realizzata una rotonda provvisoria, a un anno di distanza dal tragico investimento che costò la vita a una donna di 70 anni. Lo scopo è quello di garantire maggiore sicurezza nella zona ospedale, ma finora si sono registrate parecchie difficoltà soprattutto per la svolta dei mezzi più grandi. Per ora sono stati posizionati dei new jersey e la rotatoria definitiva verrà realizzata nel giro di qualche mese. E’ stata prevista all’interno dei 750mila euro che il Comune ha impegnato per sistemare l’asfalto in città, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Enzo Ferrazzano.