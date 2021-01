Seconda fornitura di vaccini al San Timoteo: si completerà procedura per operatori e Rsa

E’ arrivata oggi la seconda fornitura di vaccini contro il Covid al San Timoteo. Il prezioso carico è stato scortato dalla Polizia stradale del distaccamento di Termoli e dagli agenti del commissariato di Polizia di via Cina. Consegnati 195 flaconcini che nella somministrazione diventano 1.170 dosi, con cui si ultimeranno le vaccinazioni in Basso Molise per operatori sanitari e Rsa del territorio. “Abbiamo lavorato giorno e notte – ha dichiarato all’Ansa il direttore sanitario Celestino Sassi -. Già dal primo giorno avevo sottolineato la volontà di procedere in tempi brevi e così è stato. Oltre a medici ed infermieri, le dosi sono state assicurate ai pensionati ed operatori delle strutture di ricovero”.