Dati Covid, il sindaco di Civitacampomarano va in procura e presenta un esposto contro l’Asrem

Il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, ha presentato ieri sera un esposto-denuncia alla Digos di Campobasso per accertare le eventuali responsabilità inerenti “la non puntuale comunicazione ed informazione” che viene effettuata dall’Azienda sanitaria regionale circa la diffusione dei dati inerenti l’emergenza Covid-19. Il paese negli ultimi giorni e’ stato interessato da un cluster con diverse persone contagiate. “Ho denunciato – ha spiegato il primo cittadino in un post su Facebook – i ritardi nella trasmissione degli esiti dei tamponi ai cittadini, i ritardi e la non congruità nella dovuta trasmissione che deve essere fatta al sindaco quale autorita’ sanitaria locale ed autorita’ territoriale di protezione civile. A cio’ si aggiunge – ha proseguito – che per i tamponi effettuati l’8 gennaio risultati positivi, non e’ stata messa in atto la dovuta attivita’ di contact tracing. Ho inoltre chiesto di condurre specifica attivita’ per verificare se ci sono state violazioni anche inerenti il Codice di protezione civile” che disciplina tra l’altro l’attivita’ di comunicazione ed informazione come elemento sostanziale nella gestione dell’emergenza, nonche’ delle conseguenti attivita’ da porre in essere.