Covid: un decesso, 97 nuovi positivi e 132 guariti. Processati 850 tamponi

Aumenta il numero dei tamponi processati nelle ultime ore, 850 e sono molti di più anche i nuovi positivi in Molise: 97. Da registrare un decesso in Terapia Intensiva: un uomo di 74 anni di Fossalto. Salgono così a 219 i morti contagiati da Covid. 8 i nuovi ricoveri in Malattie infettive, altrettanti i dimessi dal reparto e 3 i trasferimenti in Rianimazione. Al Cardarelli sono 64 i pazienti con Coronavirus in cura, di cui 55 in Malattie Infettive e 9 in Terapia Intensiva.

Sono 132 i nuovi guariti, che fanno salire, nel complesso, a 5889 il numero delle persone che hanno sconfitto il Covid.

I 97 positivi in 30 comuni. Il numero più alto riguarda Campobasso con 14 nuovi contagiati. 13 sono di Ripalimosani, legati a un cluster partito a ridosso di Capodanno. Altri 10 positivi di Sant’Elia a Pianisi, 7 di Frosolone e Sant’Elena Sannita, 6 di Bojano. Negli altri comuni casi compresi tra 1 e 4. Gli attualmente positivi sono 1128.

Dei 132 nuovi guariti 17 sono di Sant’Elia, 15 di Isernia, 12 di Termoli, 11 di Castel Del Giudice, 9 di Campobasso.