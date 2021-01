Cerro al Volturno, ai tempi del Covid 19 festeggiamenti virtuali per Sant’Emidio

Martedì 12 gennaio 2021 la comunità di Cerro al Volturno onorerà la ricorrenza del Santo Patrono Emidio Vescovo e Martire, protettore contro i terremoti e le calamità naturali. In tempi di Covid-19, considerate le numerose ristrettezze imposte dai decreti, l’amministratore della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, Padre Andrea Magliocca, per onorare al meglio la ricorrenza del Santo Protettore e far vivere a pieno la solennità alla comunità cerrese, ha lanciato l’iniziativa dei festeggiamenti virtuali, grazie al supporto mediatico dell’emittente social Zona Rossa Webtv, che ospiterà e trasmetterà tutte le iniziative poste in essere, online sullo spazio Facebook indicato.

Si tratterà di ripercorrere con il social, con video in prima visione e in diretta, tutte le fasi del giorno di festa, consentendo a cerresi vicini e lontani di partecipare i momenti della giornata, che avrà inizio alle ore 12.00 con la solenne celebrazione eucaristica presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in presenza, contingentata a 33 persone e trasmessa in diretta streaming sulla emittente locale.

I festeggiamenti civili social partiranno invece alle ore 16 con il concerto bandistico Città di Pietramelara, in prima visione; seguirà il tutorial di una calamita da realizzare in onore del Santo, per passare a racconti di storie per bambini e di vita quotidiana cerrese (17.30 alle 18.30). Spazio anche all’arte emidiana alle ore 19.00 e subito dopo, 19.30 momento culturale con il convegno “IL CULTO DI SANT’EMIDIO” organizzato dall’Associazione Sant’Emidio nel Mondo, di cui Cerro al Volturno è stato tra i primi territori aderenti alla Rete nazionale Emidiana. Al convegno prenderanno parte esponenti dell’Associazione ascolana, studiosi e storici della fede e devozione, rappresentanti istituzionali ed ecclesiastici.

In finale di giornata, spazio ancora alla musica con l’esibizione di Franco Roppoppò e Valerio Mattei. A chiusura dei festeggiamenti, come da rito, i fuochi pirotecnici, anch’essi in versione virtuale, con la prima visione che consentirà di assistere a uno spettacolo pirico, rigorosamente da video.