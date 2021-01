Calcio, Serie D, vola il Vastogirardi. Gialloblù sulle ali dell’entusiasmo. Il Matese si conferma squadra in salute

Nella domenica di serie D, andata in scena, il colpaccio di giornata lo ha messo a segno il Vastogirardi. Impresa per la squadra di Prospeti capace di espugnare il difficile campo di Castelnuovo Vomano con il finale di 3 a 1. Tre punti in casa della seconda classifica alla prima uscita del 2021 per Ruggieri e compagni, un successo che testimonia, ancora una volta, l’ottimo campionato che stanno giocando i gialloblù.

Un avvio importante con 16 punti in classifica appena a ridosso della zona play off. Copertina per Silvio Merkaj, l’attaccante albanese classe 97’ ha messo a segno una bellissima tripletta. Tre gol che hanno messo in luce il potenziale dell’attaccante gialloblu, prima con un gol di opportunismo, poi con un bolide da fuori area dopo una bellissima trama corale, infine con una stupenda azione solitaria. Giornata da ricordare per Merkaj, attaccante generoso, forte fisicamente e autore di ben 8 marcature in campionato, bottino che lo vede in vetta alla classifica marcatori. Incidenza importante se consideriamo che ha messo a segno 8 dei 15 gol totali realizzati dalla squadra. Per i gialloblu parte la settimana di allenamenti in vista del prossimo impegno, in casa contro l’Fc Matese. A tal proposito la società ha attivato le procedure per chiedere lo spostamento della gara in un’altra sede. Possibile che al “Di Tella” ci sia ancora la neve domenica prossima, ecco perché la dirigenza ha chiesto di poter giocare a Trivento, Venafro oppure Agnone. Domani o al massimo giovedì la decisione ufficiale.

A proposito dell’Fc Matese, domenica è arrivato il primo successo nel nuovo anno per la squadra di Piedimonte. Secco 3 a 0 al Tolentino grazie alle reti di Galesio, Abreu e Adusa. Una gara comandata in lungo e in largo dagli uomini di Urbano, in netta crescita sotto tutti i punti di vista. Una squadra in salute l’Fc Matese, lo testimoniano le due vittorie consecutive in casa e la buona prestazione di Notaresco nonostante la sconfitta nel giorno dell’Epifania. Biancoverdi in piena corsa per la salvezza diretta, anche se la classifica risente delle tante gare da recuperare e i matesini sono gli unici insieme al Castelnuovo Vomano ad aver giocato tutti gli incontri in programma.