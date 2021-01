Calcio, Serie D, Agnonese – Recanatese si recupera il 209 gennaio. Ancora da fissare i recuperi del Campobasso

Undicesima giornata di serie D andata in scena con ben 4 gare non giocate. Tre match rinviati per problematiche legate al covid, tra cui le sfide in programma per Agnonese e Campobasso, poi quella tra Notaresco e Vastese non disputata per un infortunio occorso al direttore di gara prima dell’inizio. Dopo il periodo di stop del campionato, ricordiamo dal 2 novembre al 13 dicembre, utile per recuperare le gare pendenti e mettere a punto il nuovo protocollo, nel girone F, ad oggi, sono ben 16 le gare da recuperare. La classifica risente dei match non disputati, in particolare per Recanatese e Olympia Agnonese il calendario sarà più denso che mai con ben 5 incontri da recuperare.La Lnd ha fissato solo tre recuperi del girone F mercoledì 20 gennaio, in campo Rieti – Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo – Vastese e Olympia Agnonese – Recanatese.

I granata torneranno in campo domenica prossima dopo due mesi di stop. Finalmente tutti i giocatori si sono negativizzati e da ieri sono al lavoro agli ordini di Senigagliesi, per l’Agnonese in programma domenica la trasferta di Rieti. Detto questo, aggiungiamo che al momento la Lnd non ha stabilito buona parte dei match di recupero, passi per le società che al momento registrano casi covid, dunque difficile mettere a puntino il nuovo calendario, discorso diverso ad esempio per la sfida tra il Cynthialbalonga ed il Campobasso. Attualmente non è stato ancora fissato il giorno per il recupero, una sfida rinviata domenica 1 novembre ancora non calendarizzata. I rossoblu hanno proposto delle date alla società laziale che ha risposto in modo negativo, a tal proposito ci sentiamo di dire che la colpa è imputabile solo in piccola parte all’Albalonga perché dovrebbe essere la Lnd a fissare in modo insindacabile la data per giocare. La società rossoblu non vuole lasciare nulla al caso, anche conoscere la data di un recupero è importantissimo nell’economia di un team che vuole vincere il campionato.

La squadra di Cudini tornerà in campo domenica prossima a Tolentino, seconda trasferta consecutiva dopo il pareggio di Vasto ed il rinvio contro la Recanatese domenica scorsa. In tempi di calcio mercato non è escluso che ci possa essere un’operazione in entrata, le attenzioni del direttore sportivo De Angelis sono rivolte ad un centrocampista senior. Sono infatti solo tre i mediani in rosa, Bontà, Candellori e Brenci. In caso di assenza di uno dei tre, va detto, che Tenkorang si è fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Il Ds sta vagliando diversi profili e se ci saranno le condizioni giuste mister Cudini potrà contare su un altro centrocampista.