Coronavirus, ancora una vittima. Pochi i tamponi processati, 25 nuovi positivi. Aumentano i guariti

Ancora una vittima da Covid in Molise. Si tratta di una 94enne di Scapoli, ospite di una casa di riposto di Sessano. IL dato, dall’ultimo bollettino dell’Asrem. 248 i tamponi processati con 25 nuovi positivi: 9 a Termoli, 4 a Trivento, 2 a Campomarino e Gambatesa, 1 a Acquaviva Collecroce, Busso, Campobasso, Isernia, Macchiagodena, Mafalda, Pietrabbondante e Riccia. 3 i nuovi ricoveri in Malattie infettive ed un dimesso dallo stesso reparto. 60 le persone guarite. Gli attualmente positivi sono 1224, gli asintomatici a domicilio 1145. I ricoveri al Cardarelli sono 65 , di cui 58 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. Le persone decedute dall’inizio della pandemia sono 213, mentre i guariti sono 5678. Intanto prosegue la campagna vaccinale, con 3232 vaccini somministrati sulle 4925 dosi consegnate, pari al 65,62%.