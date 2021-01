Castelmauro: il Comune acquista sanificatori per il Municipio e per la scuola

Per mantenere nei locali scolastici e comunali di Castelmauro livelli di qualità dell’aria elevati e per effettuare la sanificazione quotidiana degli ambienti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Boccardo, ha fatto installare 4 macchine sanificatrici negli edifici. Gli impianti entreranno in funzione tutte le sere per circa 3 ore sanificando tutti i locali del Municipio e della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.