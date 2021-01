Termoli: Roberti mantiene le scuole chiuse il 7 e 8 gennaio. Si attendono decisioni del tavolo tecnico

A seguito dell’ordinanza regionale n°2/2021 firmata dal presidente della Regione Donato Toma, che proroga al 17 gennaio 2021 la validità dell’ordinanza regionale n°51 dello scorso 7 dicembre 2020, il sindaco Francesco Roberti fa sapere che a Termoli giovedì 7 gennaio riprenderanno in presenza solamente le scuole dell’infanzia e gli asili nido. Didattica a distanza, dunque, per le scuole primarie e per le secondarie di primo grado. “Ogni decisione di deroga alla riapertura delle scuole sarà presa in questi giorni previo parere del tavolo tecnico che si terrà con i dirigenti scolastici e valutando i dati inerenti la situazione epidemiologica che saranno forniti dall’Asrem. Inoltre si attendono altresì le decisioni nazionali e regionali che terranno conto della eventuale riapertura in presenza, delle scuole secondarie di secondo grado. Resta inteso che se il quadro epidemiologico dovesse risultare favorevole, verranno assunti tutti i provvedimenti del caso, per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza.”