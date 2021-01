Rientro in classe dopo le feste: la situazione in Basso Molise

Come Termoli resteranno chiuse le scuole primarie anche a Campomarino, San Giuliano e Montecilfone. Torneranno invece in classe gli studenti della primaria di Guglionesi, di San Giacomo, di San Martino, di Portocannone, di Petacciato, Montenero di Bisaccia e Palata. A Larino il sindaco Pino Puchetti ha deciso di far rientrare in presenza solo le classi prime della primaria. (in aggiornamento)