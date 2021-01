Giornata storica per l’istituto “Villa Santa Maria” di Montenero, vaccinati gli ospiti

Share on Twitter

Share on Facebook

MONTENERO. Blindato. Il virus è rimasto sempre fuori dalla porta dell’Istituto “Villa Santa Maria” di Montenero di Bisaccia. La residenza ospita 96 persone tra anziani e disabili. Una struttura che accoglie e cura i nostri nonni, una delle poche che non ha conosciuto contagi, evitando sul nascere l’accesso del virus. Per Villa Santa Maria oggi è una giornata storica: tutti gli ospiti sono stati vaccinati. Le 16 fiale di vaccino (da ognuna si ricavano 6 dosi) sono state portate in struttura, scortate dai carabinieri.

Grande gioia nella residenza dove nessuno può entrare, neppure i parenti degli ospiti. Così come in tutte le residenze del Molise, dove ogni giorno instancabili operatori coccolano i propri pazienti.

A “Villa Santa Maria” nessuno potrà entrare almeno fino al 28 febbraio. Lo ha deciso il sindaco Simona Contucci. Ma gli ospiti vivono in simbiosi con i loro angeli custodi.

Scrupoloso e anche coraggioso il lavoro dei circa 50 dipendenti, tra personale sanitario, amministrativo e dei vari servizi, che già dalla scorsa primavera erano balzati agli onori della cronaca per una scelta forte: rimasero all’interno della struttura giorno e notte proprio per impedire contaminazioni con l’esterno. Grande l’impegno del coordinatore degli infermieri, nonché responsabile del personale, Giovanni Cutolo.

Suor Valeria Valerio che dirige la struttura è fiduciosa, e il vaccino rappresenta la speranza più grande.