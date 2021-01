Covid: 3 decessi, 68 nuovi positivi e 32 guariti su 787 tamponi processati

3 decessi per Covid in Molise e torna a salire il numero dei positivi: 68, ma sono di più anche i tamponi processati, 787. 32 i guariti. Un nuovo ricovero in Malattie Infettive, ma anche un dimesso dal reparto e un trasferimento dagli infettivi in Rianimazione. E’ il quadro che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem.

Le tre persone decedute sono un uomo di 79 anni, di Campobasso, che era in Malattie Infettive, un 71enne di Sant’Elia a Pianisi e una donna di 74 anni di Campobasso che erano invece entrambi ricoverati in Terapia Intensiva. I morti per coronavirus salgono così a 205.

Al Cardarelli attualmente sono in cura per Covid 63 pazienti di cui 8 in Rianimazione e 55 in Malattie Infettive.

I 68 nuovi contagiati sono di 29 comuni. Il numero più alto riguarda Termoli, con 12 casi, seguono Campobasso, Isernia, Campomarino con 5; 4 i positivi di Bojano, Sant’Elia e Trivento mentre in tutti gli altri comuni 2 e soprattutto 1 caso. Gli attualmente positivi in Molise sono 1558.

Dei 32 nuovi guariti il numero più alto riguarda Termoli, con 9, 4 a Campobasso. Coloro che hanno sconfitto il Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione sono 5101.

Il tasso di positività è del 8,64%. A livello nazionale è 11,4.

Si sono intanto riuniti in videoconferenza i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri e le Regioni per definire le prossime tappe per rendere più veloce la campagna vaccinale. Messa a disposizione del personale reclutato con il bando nazionale, autorizzazioni di altri vaccini che consentirebbero di estendere in tempi brevi la loro somministrazione alle altre fasce della popolazione a partire dagli ultraottantenni, richiesta di un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per un loro coinvolgimento nella vaccinazione anti-Covid. Questi, in sintesi, gli esiti della riunione.

“Abbiamo registrato con piacere – ha detto Toma – l’apprezzamento dei ministri e del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 per quanto fatto fin qui dalle Regioni sui rispettivi territori e dal personale sanitario impegnato nella prima fase di vaccinazioni».

Alle 19 del 6 gennaio i vaccinati in Molise sono 806, come riporta il sito del Ministero.