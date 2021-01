58 second read

Arresto per violenza sul lungomare: l’Amministrazione comunale ringrazia i carabinieri

Il sindaco Francesco Roberti e tutta l’amministrazione comunale esprimono i più sentiti ringraziamenti nei confronti dei Carabinieri del Comando di Termoli che in poco tempo sono riusciti a consegnare alla giustizia un uomo che nei giorni scorsi aveva aggredito una donna sul lungomare nord. Quanto accaduto dimostra ancora una volta l’attenzione che Carabinieri e forze dell’ordine riservano al territorio di competenza e per questo a loro va rivolto il più sentito ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione con cui svolgono il proprio lavoro.