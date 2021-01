Servizio civile universale, al via le domande per tre volontari al Comune di Trivento. Il progetto dell’Agenzia Agorà è denominato “Iris Molise”, con area d’intervento attività di tutoraggio scolastico. I candidati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021. Potrà fare domanda chi ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. I volontari percepiranno un assegno mensile di 439,50 per dodici mesi, lavorando 25 ore settimanali, per 5 ore al giorno. L’obiettivo del progetto è implementare i servizi territoriali di natura aggregativa, volti a promuovere occasioni positive di socializzazione (attività ricreative, sociali e culturali) che soddisfino il bisogno emerso di luoghi di incontro e interazione contestualmente ad azioni mirate al confronto e allo scambio, dove poter interagire liberamente, in collaborazione con le diverse agenzie educative e socializzazione del territorio. Per ulteriori informazioni si può contattare il seguente numero 0825.781037, o la seguente mail agenzia.agora@gruppoawa.it. Si può consultare anche il sito www.gruppoawa.it dove trovare il bando e i relativi progetti.