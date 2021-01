Il Covid concede una tregua: nessuna vittima, scende la curva dei contagi (27) oltre al tasso di positività (6,6%)

Per la prima volta, da giorni, non si registrano nuove vittime da Covid in Molise. La buona notizia dal Bollettino dell’Asrem che, a proposito di buone notizie parla anche di 138 persone guarite. 409 i tamponi processati, dai quali sono emersi 27 nuovi positivi, di cui 6 a Campobasso, 4 a Sant’Elia, 3 a Campodipietra, Matrice e Trivento, 1 caso a Bojano, Gambatesa, Isernia, Montecilfone, San Polo Matese,Termoli, Ururi e Venafro. Due i ricoveri in Malattie infettive, un trasferimento da questo reparto a Terapia intensiva, e due dimessi da Infettivi.

Gli attualmente positivi sono 1525 , gli asintomatici a domicilio sono 1405, i ricoveri al Cardarelli sono 66 di cui 57 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti dall’inizio della pandemia sono 202, mentre le persone che hanno sconfitto il virus sono 5069.